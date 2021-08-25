Завтра туриста

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Виорел Мирон – о том, как превратить Молдову в зону отдыха и познаний

Мы только в прошлом году по-настоящему поняли, насколько удивительна и не изучена наша страна. Каждый населённый пункт – новое открытие.

О том, как правильно и цивилизованно путешествовать по республике, рассказывает председатель Ассоциации по развитию туризма в Молдове Виорел Мирон.

В природе только гармония есть

– Господин Мирон, в Молдове достаточно фирм, работающих в сфере туризма? Насколько они эффективны?

– Как и в любом бизнесе, у нас много профессиональных объединений, которые продвигают туристическое направление. Степень их участия в общем деле – разная, и я не готов оценивать всех. Задача нашей ассоциации заключается в том, чтобы привлекать инвестиции для развития данного вида бизнеса на местах, то есть в различных туристических направлениях.

– У нас нет моря и гор, тем не менее наши граждане начали открывать для себя новую Молдову, ранее ими неизведанную. Им стало интересно. Насколько хватит этого запала?

– Замечено, что людей привлекают уникальные зоны, где они ощущают себя в гармонии с природой. В период пандемии у многих граждан наступил этап переосмысления действительности. Вся бытовая мишура осыпалась, оголилась суть существования и самой жизни, где природа занимает главенствующее место. Надеюсь, это ощущение останется надолго. Хотя мы знаем, что неорганизованный туризм с отдыхом на покрывалах у нас существует давно, и этот феном не поддаётся изучению.

На данный момент внедряется около 100 проектов по развитию туризма. Достопримечательность – это только приманка, место на карте. Для его благоустройства нужны дополнительные средства, которые должны изыскать местные власти и бизнес. А работу следует построить так, чтобы турист хотел тратить деньги в обустроенных туристических комплексах.

Задолго до египетских пирамид

– Кому-то интересны и исторические места?

– Они привлекают интеллектуальных туристов, любознательных, ищущих. Практически каждый четвёртый населённый пункт Молдовы или его историческая часть старше, чем египетские пирамиды. На территории нашей страны существовала достаточно мощная, развитая цивилизация Кукутень-Триполье, достойная изучения. И в целом мы ещё не встречали населённых пунктов, которые бы были не интересны своей историей. Давайте рассмотрим кулинарно-гастрономическое направление. Практически в каждом селе и городе есть свой рецепт приготовления голубцов. Их делают из капусты, виноградных, кленовых, ореховых листьев, мать-и-мачехи, хрена и т. д. Ещё более разнообразна начинка. У нас сохранилось кустарное гончарное производство, кузнечное дело и много других направлений, которые интересны не только иностранцам, но и жителям страны – в частности горожанам. Есть огромный неиспользованный потенциал. Наша задача – зажечь огонёк в душах тех людей, которые хотят сделать свой населённый пункт туристическим местом и продвигать соответствующие проекты. Иногда нам удаётся помочь, иногда – нет. Увы, мы не всесильны, но, по нашим подсчётам, на данный момент внедряется около 100 проектов по развитию туризма. Достопримечательность – это только приманка, место на карте. Для его благоустройства нужны дополнительные средства, которые должны изыскать местные власти и бизнес. А работу следует построить так, чтобы турист хотел тратить деньги в обустроенных туристических комплексах.

– Мы много лет говорим о том, что в Молдове надо развивать туризм. Почему тормозим?

– Я начинал свою карьеру, будучи гидом, ещё в 1994 году. Сейчас я доктор экономики, специализирующийся на туристическом бизнесе. Профессионалы подсчитали, что за туристические услуги в целом мы получали больше, чем от продажи вина. Этот факт почему-то не учитывают наши чиновники. Первые места отдыха – такие, к примеру, как Вадул-луй-Водэ – были образованы ещё в 60-х годах прошлого века. До 1989 года в нашу страну приезжали около 2 млн гостей. Сейчас, если не считать прошлый пандемический год, к нам по разным поводам приезжает около 4 млн человек. И то, что туристический потенциал не используется в нужной мере, – наши недоработки.

СПРАВКА

На одного иностранного туриста, прибывающего в Молдову через туристическое агентство, приходятся несколько уезжающих на отдых за границу молдавских граждан. Сейчас это соотношение 1:15.

Движение вслепую

– Что хорошего или плохого внесла пандемия в туристический бизнес?

– Из позитивного – то, что люди стали тратить деньги на местный туризм, тем самым способствуя развитию бизнеса. С одной стороны, деньги остались в стране, с другой – мы смогли проанализировать, что нравится людям, какие направления надо развивать. В том числе это поняли и органы местного публичного управления, которые этому ранее не уделяли внимания. Это толчок к действию. Следующий положительный момент касается информирования населения. Кроме того что в Молдове появились дорожные знаки с указанием исторических мест, более интенсивно для рекламы стали использовать социальные сети.

– А негатив, скорее всего, касается беспечного отношения человека к природе?

– Да, у нас появились неорганизованные потоки отдыхающих, и они ведут себя так, как привыкли. Если говорить прямым текстом, они просто изгадили прекрасные места. Кроме того, мы совершенно не были подготовлены в масштабах индустрии перевести денежные вложения отдыхающих в инвестиции в туристические места. Хотя на самом деле к такому сложно было подготовиться заранее. Поэтому многие люди как путешествовали дикарями, так и делают это до сих пор. И ещё нас настораживает отсутствие официальных данных о том, на что конкретно туристы готовы тратить деньги. Такой маркер стал бы ориентиром для бизнеса. Сейчас предприниматели ориентируются на определённые маячки, адаптируются к новым условиям, но без реальной статистики. Это – движение вслепую.

Затраты без эффекта

– В целом для продвижения туристического бизнеса нужна поддержка государства…

– Да, мы на это надеемся, туристической отраслью фактически занимался один человек при Министерстве экономики. Формат правительственных структур меняется, но я пока не вижу явных тенденций к улучшению в туристическом секторе. Агентство по туризму упразднили, но взамен ничего не предложили.

– Всё-таки какие суммы выделяются на развитие туризма?

– Огромные. К примеру, только Фонд регионального развития каждый год должен выделять на проекты по развитию туризма около 0,15% от ВВП, это до 60 – 100 млн леев. Деньги для восстановления природных мест, имеющих культурное значение, выделяет Экологический фонд. На продвижение отрасли за рубежом немалые суммы тратятся из фонда, который курирует Агентство по инвестициям. Достаточно большие суммы для сельского туризма выделяются со стороны государственного Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства (AIPA). Есть ещё средства, которые поступают из различных фондов. Но, к сожалению, из-за дезорганизованности государственных структур эти деньги тратятся очень нерационально, без видимого эффекта. Кроме того, нет публичных отчётов об их использовании.

– То есть правильно было бы, если бы правительство при распределении средств проводило консультации с общественными организациями?

– Помимо основных задач, наша роль – быть грамотным критиком некоторых действий правительства. И мы на самом деле оказываем последовательное давление, чтобы направить государственные средства на развитие туризма.

В тему

Троянский зубр

Валерий Цареградский, директор заповедника «Пэдуря Домняскэ»:

– Туристический спрос в Молдове требует тщательного изучения, что мы и пытаемся делать в нашем заповеднике, а у нас есть много уникальных мест, которые интересны как нашим, так и иностранным гражданам. Если раньше в заповедник приезжали 3–4 тысячи человек в год, что приносило 100–120 тыс. леев, то в прошлом пандемическом сезоне нас посещали около 4 тыс. туристов в месяц. Недельный доход составлял 40–50 тыс. леев. В этом году отдыхающих стало ещё больше. Мы заметили, что их привлекают и наши ежегодные творческие фестивали. В этом году такое мероприятие под открытым небом мы организовали вместе с Алексом Каланчей. Концерты с участием народных артистов, включая и юные таланты, будут проходить до середины сентября. Недавно мы установили рядом с зубровником деревянную скульптуру зубра, напоминающую по технике исполнения троянского коня. Её изготовил скульптор Алексей Видрашку, и она уже стала новой достопримечательностью.

У нас есть прекрасная зона отдыха, где расположены два гостевых домика на 12 мест. Каждые выходные они заняты – значит нужно развивать и данное направление. Морально мы к этому готовы, но на всё нужны деньги. В 2021 году мы оборудовали дополнительные места отдыха, куда люди приезжают семьями. В основном, это наши граждане, которым хочется на природу, в чистую зону. Но есть и немало иностранцев, путешествующих автотранспортом, которым тоже нужна свобода передвижения. Туризм бывает разный, но, мне кажется, людям просто необходимо уезжать от суеты. Наша задача обеспечить им безопасность во всех отношениях и не мешать.

Наталья Устюгова