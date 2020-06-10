Завтра состоится заседание парламента

Завтра состоится заседание парламента

Соответствующее решение сегодня приняло Постоянное бюро законодательного органа. Оно же утвердило повестку заседаний на предстоящие две недели. 

Депутаты соберутся 11-12 и 18-19 июня. В повестку включены порядка 30 законопроектов, в том числе о некоммерческих организациях, об аннулировании квалификационных экзаменов по завершении программ профтехобразования и другие.

Завтра заседание парламента традиционно начнется в 10.00. “Аргументы и факты в Молдове” будут вести его прямую трансляцию.

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