Завтра состоится заседание парламента

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Его повестку сегодня утвердило Постоянное бюро законодательного органа.

Депутаты рассмотрят несколько законопроектов и постановлений, в том числе законопроект о внесении поправок в Закон об управлении публичной собственностью, проект закона о местных инициативных группах, проект закона о ратификации Конвенции Международной организации труда о службах гигиены труда, проект поправки к Закону о жилье, проект внесения изменения и дополнений в Закон об адвокатуре, проект постановления об отчёте комиссии “Laundromat”. Также запланированы слушания руководства Национального агентства по регулированию в энергетике по вопросу роста цен на нефтепродукты и парламентские слушания по ситуации в спорткомплексе “Chișinău Arena”, пишет moldpres.md.

Пленарное заседание парламента начнется в 10.00. “Аргументы и факты в Молдове” будут вести прямую трансляцию.

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