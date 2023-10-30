КПП “Крива-Мамалыга” завтра прекратит работу на несколько часов

КПП “Крива-Мамалыга” завтра прекратит работу на несколько часов

Во вторник, 31 октября, с 07:00 до 09:00 пункт пропуска государственной границы “Крива-Мамалыга” прекратит свою деятельность в связи с началом работ по модернизации электрической сети, сообщили в Пограничной полиции.

Во избежание образования очередей гражданам, которые намеревались воспользоваться этим КПП, в указанный промежуток времени рекомендуют выбрать другие пункты пропуска: Ларга-Келменцы или Бричаны-Россошаны, пишет radiomoldova.md.

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