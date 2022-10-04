Завтра правительство примет решение о порядке предоставления компенсаций гражданам в связи с ростом тарифов

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Члены кабинета министров обсудят завтра регламент, касающийся присвоения гражданам той или иной категории энергетической уязвимости, а также порядок установления и выплаты компенсаций в связи с ростом тарифов.

Заседание правительства начнётся в 15.00. Данные проекты включены в повестку под номерами 5 и 6, их представит министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь.

Напомним, что с 1 октября в Молдову существенно выросли тарифы на газ и отопление.

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