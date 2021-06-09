Завтра – последний день, когда избиратели могут заявить о новом месте жительства

Завтра – последний день, когда избиратели могут заявить о новом месте жительства

Чтобы иметь возможность проголосовать на избирательном участке, отличном от действующего места жительства или места прописки, избиратель должен подать заявление в орган местного публичного управления того места, где он желает проголосовать.

Эта процедура позволит избирателю быть зарегистрированным в основном избирательном списке участка в соответствии с заявленным новым местом жительства и иметь возможность реализовать на нём своё право голоса. При подаче декларации избиратель должен предъявить удостоверение личности в оригинале.

Заявления, представленные на предыдущих выборах, утратили силу, пишет moldpres.md.

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