Завтра НАРЭ утвердит новый тариф на электроэнергию

Завтра НАРЭ утвердит новый тариф на электроэнергию

Завтра, 2 ноября, НАРЭ примет решение об очередном повышении тарифа на электроэнергию. Заседание, на котором будет рассмотрен данный вопрос, намечено на 17.00. 

– Учитывая текущие обстоятельства и существующие объективные факторы, НАРЭ рассмотрит в срочном порядке запросы поставщиков и приведёт в соответствие регламентируемые цены на электроэнергию, поставляемую конечным потребителям, исходя из новых закупочных цен и положений тарифной методологии, – отметили в ведомстве. 

Ранее мы писали, что контракт на ноябрь с основным поставщиком электроэнергии в Молдове не был подписан.

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