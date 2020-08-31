Завтра начинается прием документов для регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов в президенты

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Согласно положениям Избирательного кодекса, инициативная группа должна состоять из не менее чем 25 и не более чем 100 человек, обладающих избирательным правом. Инициативная группа создается на собрании по поддержке кандидата в Президенты Республики Молдова, на котором избирается руководитель группы и утверждается список членов инициативной группы с указанием их идентификационных данных.

Инициативная группа может поддержать только одного кандидата в Президенты Республики Молдова. Члены одной инициативной группы не могут быть одновременно членами другой инициативной группы. В случае политических партий и избирательных блоков инициативная группа создается на тех же условиях.

В течение трех дней после приема документов ЦИК рассматривает их и принимает решение о регистрации группы или отвечает отказом. Подать их можно в офисе Центральной избирательной комиссии:

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 сентября – с 9.00 до 17.00;

5 и 6 сентября – с 10.00 до 16.00.

Напомним, президентские выборы намечены на 1 ноября.

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