Завтра движение по бульвару Дачия частично перекроют: маршрут троллейбуса №22 будет сокращён

Завтра движение по бульвару Дачия частично перекроют: маршрут троллейбуса №22 будет сокращён

20 июня с 19:45 до 22:00 и с 23:00 до 23:59 движение транспорта на бул. Дачия, на участке между ул. Буребиста и бул. Куза-Водэ, будет частично приостановлено. Данная мера связана с проведением на стадионе “Зимбру” футбольного матча. 

Ограничения коснутся полосы для общественного транспорта, по направлению к центру города.

Как сообщают в примарии, в указанный период маршрут троллейбуса №22 будет сокращён до бульвара Траян.

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