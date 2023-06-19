Завтра движение по бульвару Дачия частично перекроют: маршрут троллейбуса №22 будет сокращён

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20 июня с 19:45 до 22:00 и с 23:00 до 23:59 движение транспорта на бул. Дачия, на участке между ул. Буребиста и бул. Куза-Водэ, будет частично приостановлено. Данная мера связана с проведением на стадионе “Зимбру” футбольного матча.

Ограничения коснутся полосы для общественного транспорта, по направлению к центру города.

Как сообщают в примарии, в указанный период маршрут троллейбуса №22 будет сокращён до бульвара Траян.

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