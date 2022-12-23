Завтра до комплекса “Кишинев Арена” будут курсировать специальные автобусы

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В субботу, 24 декабря, примария муниципия Кишинев выпускают на линию специальный автобусный маршрут для перевозки пассажиров к “Кишинев Арена”, где завтра по случаю открытия состоится концерт.

Специальный рейс “Цирк – Кишинев Арена” будет работать с 15.30 до 23.00 по следующему маршруту (в обе стороны): Кишиневский цирк – ул. Каля Орхеюлуй – ул. Студенцилор (“Кишинев Арена”).

Автобусы будут курсировать с интервалом 15 минут. Интервал может быть изменен в зависимости от количества пассажиров. Стоимость проезда – 6 леев.

Кроме того, гражданам будут доступны пригородные автобусные и троллейбусные маршруты, следующие в сторону “Кишинев Арена”. Однако они будут перевозить зрителей только в сторону комплекса, не обеспечивая их возвращение.

Автобусы:

№2: “Василе Александри – г. Крикова”

№37: “ул. Василе Александри – ком. Ставчены”

№47: “ул. Василе Александри – ком. Чореску”

№48: “ул. Василе Александри – с. Фэурешть”

Троллейбусы:

№32: “ул. 31 Августа – ком. Ставчены”

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