Завотделением Онкологического института задержан за взятку в 2000 евро

Завотделением Онкологического института задержан за взятку в 2000 евро

Сотрудники НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры задержали заведующего отделением Института онкологии. Жалобу на врача подал его пациент. 

По словам заявителя, сотрудник медучреждения потребовал у него 2000 евро за госпитализацию неизлечимого больного и ускоренное начало онкологического лечения. Главу отделения задержали сегодня при получении денег. По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности сроком до 15 лет.

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