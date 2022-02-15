Завотделением Онкологического института задержан за взятку в 2000 евро

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Сотрудники НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры задержали заведующего отделением Института онкологии. Жалобу на врача подал его пациент.

По словам заявителя, сотрудник медучреждения потребовал у него 2000 евро за госпитализацию неизлечимого больного и ускоренное начало онкологического лечения. Главу отделения задержали сегодня при получении денег. По факту пассивной коррупции возбуждено уголовное дело.

Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы, штраф и лишение права занимать государственные должности сроком до 15 лет.

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