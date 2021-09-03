Завершён ремонт ещё трёх дворов Кишинёва. Чебан: В остальных работы ведутся или планируются

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Теперь у жителей домов по адресам бул. Траян, 1/1, бул. Дачия, 60/1 (аэропорт) и бул. Мирча чел Бэтрын, 29/1, 29/2, 29/3 благоустроенные дворы. Как рассказал генеральный примар муниципия Ион Чебан, работы включали в себя замену бордюров, ремонт тротуаров и въездов, а также обустройство парковок.

Также недавно были отремонтированы дворы по адресам: Куза-Водэ, 18/1-20/1, И. Виеру, 3/2-5/2 и М. Ломоносова, 38-40. Близятся к завершению и работы по адресам Н. Милеску-Спэтару, 23, где заканчивается ремонт тротуара, и Яловенская, 94-98/1, где обустроены парковочные места.

В остальных дворах работы продолжаются. Речь идёт о дворах по адресам Н. Костин, 59, Дачия, 20, Пандурилор, 68, 70/1, 70/2, Минская, 49/2, Мунчештское шоссе, 240, 242, Хынчештское шоссе, 55/3 – 55/6, Друмул Виилор, 40, 42, 42/3, 42/4, П. Заднипру, 10, 12/1, Мирча чел Бэтрын, 10, Н. Милеску-Спэтару, 1, Джинта Латина, 23.

Работы будут проводиться и в остальных 9 дворах – по адресам Джинта Латина, 21/1 – 21/2, Волунтарилор, 10-12, И. Пеливан, 11, 13, 15, Ион и Дойна Алдя-Теодорович, 17, И. Крянгэ, 55, Каля Ешилор, 61/2, О. Гибу, 2, 2/1, 2/2, 2/3, Н. Костин, 63/1, Парижская, 47, А. Маринеску, 17/1, 19/1, 19/2, К. Негруцци, 2/2, 4, 6, 8. Для сектора Рышкановка проект находится на стадии тендера, – уточнил генпримар.

Реконструкция дворов включает обустройство парковочных мест, ремонт тротуаров и подъездных дорог, обустройство зелёных насаждений, установку уличной мебели, модернизацию уличного освещения, а также установку детских площадок.

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