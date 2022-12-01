Завершился ремонт подземного перехода на улице Каля Ешилор

Завершился ремонт подземного перехода на улице Каля Ешилор

Переход будет называться “Яссы”, а внутри будут размещены табло с изображениями города-побратима муниципия Кишинёв.

В переходе были проведены работы по отделке стен керамическим шпоном, отремонтированы потолки и лестницы с доступом для колясок и для людей с ограниченными возможностями.

Объект освещен светодиодными лампами, установлены аудиосистема и видеонаблюдение для обеспечения безопасности и комфорта пешеходов.

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