Завершился ремонт подземного перехода на улице Каля Ешилор

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Переход будет называться “Яссы”, а внутри будут размещены табло с изображениями города-побратима муниципия Кишинёв.

В переходе были проведены работы по отделке стен керамическим шпоном, отремонтированы потолки и лестницы с доступом для колясок и для людей с ограниченными возможностями.

Объект освещен светодиодными лампами, установлены аудиосистема и видеонаблюдение для обеспечения безопасности и комфорта пешеходов.

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