Завершены работы по очистке реки Бык. Эвакуировано 50 тысяч тонн ила (ВИДЕО)

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Работы по очистке русла реки Бык на двух участках завершены, далее последуют мероприятия по обслуживанию и ремонту технической системы. Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан на сегодняшнем заседании служб примарии Кишинёва.

Из русла реки было извлечено 50 тысяч тонн ила. Вскоре будет опубликован отчёт по этому поводу, чтобы все увидели, как много было проделано работы, – уточнил градоначальник.

Ответственные лица заявили, что ещё раз очистят реку Бык, потому что в неё будут сброшены все отходы, находящиеся в трубах. Кроме того, на этой неделе начнётся очистка дренажных каналов в столице.

Также на берегу реки Бык будут высажены молодые деревья в рамках кампании по озеленению столицы.

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