Завершена печать бюллетеней для заграничных участков

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Кишинёвская типография напечатала 726,7 тысяч бюллетеней, которые будут отправлены на избирательные участки за рубежом. Об этом накануне сообщил председатель ЦИК Дорин Чимил.

Он также отметил, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции уведомило его о том, что начата подготовка дипломатических пакетов для отправки бюллетеней за границу, пишет moldpres.md.

В скором времени начнётся печать бюллетеней и для участков внутри страны. Досрочные парламентские выборы в Молдове пройдут 11 июля.

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