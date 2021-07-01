Завершена печать бюллетеней для заграничных участков

Завершена печать бюллетеней для заграничных участков

Кишинёвская типография напечатала 726,7 тысяч бюллетеней, которые будут отправлены на избирательные участки за рубежом. Об этом накануне сообщил председатель ЦИК Дорин Чимил.

Он также отметил, что Министерство иностранных дел и европейской интеграции уведомило его о том, что начата подготовка дипломатических пакетов для отправки бюллетеней за границу, пишет moldpres.md.

В скором времени начнётся печать бюллетеней и для участков внутри страны. Досрочные парламентские выборы в Молдове пройдут 11 июля.

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