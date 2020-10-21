Завершен ремонт улицы Ион Пеливан в секторе Буюканы (ФОТО)

0

Об этом рассказал генпримар Кишинёва Ион Чебан.

Были установлены новые бордюры, заасфальтировано 15 тыс. м² дороги и обустроено около 10 тыс. м² тротуаров. Также были заменены некоторые подземные коммуникации.

– Помимо этого, ранее были размечены пешеходные переходы возле учебных заведений. Это необходимо для повышения уровня безопасности детей, – отметил Чебан.

Напомним, через 2-3 недели стартует ремонт улицы Иона Крянгэ. На первом этапе будут заменены инженерные сети, которые изношены на 90%, а затем рабочие приступят к восстановлению дороги.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.