Завершен ремонт дороги на севере Молдовы

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Ремонтные работы второго участка национальной трассы R16 Бельцы-Фалешты-Скулены были завершены. Приёмная комиссия констатировала, что они были выполнены полностью и качественно, в соответствии с проектом.

Как уточнили в Государственной администрации дорог, для жителей сёл Кэлугэр, Фрумушика, Бокша, Врэнешть, Таксобень, Герман и Скулень это означает доступ к домохозяйствам, пешеходные переходы, особенно в районе школ и детских садов, строительство и ремонт автобусных остановок. Работы проводятся в соответствии с действующими нормами.

– Другие работы, выполненные итальянским подрядчиком в рамках ремонта участка от км 30+270 до 59+480, касаются ремонта проезжей части, для чего было использовано более 55 000 тонн асфальтобетонной смеси, восстановление/реконструкция четырёх мостов и строительство более 17 000 м2 дорожного покрытия. Кроме того, для повышения уровня безопасности участников дорожного движения установлено более 730 дорожных знаков, более 6 тыс. м2 металлического парапета, нанесено более 13 тыс. м2 дорожной разметки из термопластика. Протяжённость восстановленного участка дороги составляет 29,21 км, а стоимость контракта — около 24 млн евро, — отметили в Государственной администрации автодорог.

Дорожники сообщили, что на сегодняшний день сдано в эксплуатацию более 190 км дорог из запланированных на 2022 год 230 км, профинансированных за счёт внешних инвестиций.

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