Завершен первый этап строительства детсада в селе Брэила коммуны Бэчой

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Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

Он также рассказал, что на второй этап строительства этого учреждения из бюджета примарии Кишинева в 2022 году было выделено около 5 миллионов 800 тысяч леев. Работы будут включать в себя внутреннюю отделку стен; устройство пола; установку сантехнического оборудования; монтаж системы вентиляции, системы отопления и системы освещения; строительство трех павильонов; земляные работы, благоустройство и ограждение; установку скамеек и обустройство тротуара.

– Финансирование первого этапа проекта в размере 4 200 142,36 леев было обеспечено из фондов правительства Румынии, администрируемых Фондом социальных инвестиций Молдовы, – 2 147 191,97 леев, и из местного бюджета – 2 108 300 леев. Благодарю местные власти, жителей и всех партнеров, – написал градоначальник на своей странице в соцсети.

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