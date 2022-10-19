Завершаются ремонтные работы в парке на улице Думитру Рышкану

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Близятся к завершению работы по восстановлению парка на пересечении улиц Думитру Рышкану и Андрея Сахарова (район Автодрома).

В этой зоне осуществляются сразу несколько проектов. На сегодняшний день в парке проведены следующие работы: обустроены пешеходные аллеи, установлены система освещения, детская площадка и две фитнес-площадки, в том числе для людей с ограниченными возможностями, теннисные и шахматные столы, обустроены парковочные места, установлены санузел, скамейки и урны для мусора. Впоследствии здесь будут благоустроены зелёные зоны.

На аллеях в парке установили дорожные знаки и нанесли дорожную разметку. Здесь будет установлен мобильный светофор для информирования детей о ПДД и безопасности дорожного движения. Периодически прямо в парке дорожная полиция будет проводить уроки для детей.

В секторе Рышкановка в настоящее время реализуются 30 инфраструктурных проектов.

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