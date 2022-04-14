Завершаются работы по проекту энергоэффективности в лицее «Gloria» на Ботанике

Завершаются работы по проекту энергоэффективности в лицее «Gloria» на Ботанике

Муниципальные советники от ПСРМ и администрация учебного заведения осуществили очередную проверку выполняемых работ.

Проект предусматривает теплоизоляцию всего здания (реконструкцию фасада), замену батарей, установку новых окон, ремонт кровли, замену ламп на энергосберегающие.

– Практически все работы по проекту завершены. Тем не менее, ещё есть необходимость модернизации санитарных узлов учебного заведения и выполнения ряда других ремонтных работ, – сообщил в социальных сетях вице-претор сектора Ботаника Юрий Витнянский.

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