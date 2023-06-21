Завершается второй этап модернизации парка «Ла извор»

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На первом этапе были отремонтированы: подъезды к парку; основной тротуар вдоль улицы Каля Ешилор; проезжая часть и тротуар на улице Гидигич; пешеходные дорожки возле озёр; ступеньки к пляжу. Были созданы велосипедная и новые пешеходные дорожки; парковочные места; благоустроены центральная аллея, пляж и зелёная зона; построены 3 общественных туалета и пешеходный фонтан; установлены новая система уличного освещения, детская площадка и новая уличная мебель.

Второй этап проекта обустройства парка находится на завершающей стадии и включает в себя: установку шезлонгов, душевых кабин и кабинок для переодевания на пляже; установку ирригационной системы и камер видеонаблюдения; установку 3 комплексов с 12 качелями; установку 2 теннисных кортов, площадки для игры в текбол, площадки для людей с ограниченными возможностями, волейбольной площадки, площадки для скейтборда, площадки для настольного тенниса и детской игровой площадки.

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