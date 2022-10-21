Завершается укладка дорожного покрытия на улице Браништий

Завершается укладка дорожного покрытия на улице Браништий

На 90% тротуаров уже уложена плитка. Также вдоль улицы обустроены парковочные места.

В зависимости от погодных условий планируется смена асфальта на проезжей части. Кроме того, по адресу Браништий, 15 будет установлена детская площадка.

Напомним, параллельно ведутся работы по восстановлению пешеходных аллей, установке системы освещения и благоустройству территории вокруг озера в парке “Думитру Рышкану“.

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