Завершается ремонт улицы Александра Бернардацци (ФОТО)

Завершается ремонт улицы Александра Бернардацци (ФОТО)

Ремонт столичной улицы Александра Бернардацци находится на завершающей стадии. Как сообщил генеральный примар Ион Чебан, в эти дни ведутся работы по укладке асфальта в периметре улиц М. Эминеску-Армянская, что является последним этапом работ.

Работы начались с улицы А. Пушкина и продолжатся до улицы Болгарской.

Ранее на улице А. Бернардацци были заменены бордюры, обустроены тротуары, модернизировано уличное освещение и проведены лесохозяйственные работы.

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