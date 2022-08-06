Завершается проект «Энергоэффективность и тепловая реабилитация учебных заведений Кишинёва»

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Как отметил генеральный примар Ион Чебан, примария запустила данный проект в 2021 году в 18 учебных заведениях.

За полтора года были проведены следующие работы: утепление стен и кровли, замена столярных изделий, реабилитация систем теплоснабжения, модернизация внутренней системы освещения, установка фотоэлектрической системы.

Цель проекта — сделать более эффективным потребление энергии и контролировать весь этот процесс в школах и детских садах. Ряд исследований показал, что такие проекты значительно сокращают расходы на содержание здания, – подчеркнул градоначальник.

В настоящее время все 18 учреждений-бенефициаров готовы к новому учебному году. Речь идёт о 13 лицеях: «Николай Гоголь», «Петру Рареш», «Онисифор Гибу», «Глория», «Георге Менюк», «Наталья Дадиани», «Василе Василаке», «Николае Сулак», «Василе Александри», «Елена Алистар», «Василе Лупу», «Богдан Петричейку Хышдеу», и 5 детских садах: №112, №127, №146, №167 и №225.

Исполнители проекта обеспечат мониторинг и обслуживание в течение одного года. В то же время примария предлагает распространить проект «Энергоэффективность и тепловая реабилитация зданий в муниципии Кишинёв» на другие образовательные учреждения муниципия.

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