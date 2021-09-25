Завершается первый этап ремонта тротуара на улице Ливиу Деляну

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На тротуаре протяженностью 1 км, от улицы Л. Деляну до улицы Н. Костин, уложена плитка, заасфальтирована пешеходная аллея, модернизирована система освещения и обустроены парковочные места. Об этом рассказал генпримар Ион Чебан.

Он уточнил, что по окончании работ по ремонту заездов в дворы или к частным домам также будут обустроены зелёные насаждения. К этому будут привлечены собственники в данной зоне.

– Также на улице Л. Деляну, на месте, где раньше был грязный пустырь, обустроен сквер. Ранее многие переживали, что здесь будет построен жилой дом, но этого не произошло. Там же будет установлена остановка общественного транспорта, – добавил Чебан.

На следующем этапе запланирован ремонт тротуара на улице Л. Деляну – на участке от улицы Н. Костин до улицы Алба-Юлия.

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