Завершается обустройство парка по улице Сармизеджетуса

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Работы по восстановлению парка, расположенного в секторе Ботаника на пересечении улицы Сармизеджетуса и бульвара Куза-Водэ, находятся на последней стометровке” Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан.

– На пешеходных аллеях уложена тротуарная плитка и в настоящее время завершается обустройство сцены. Также ведутся работы по установке системы полива и обустройству зелёных зон, – сказал Чебан.

Кроме того, на территории парка будет установлена детская площадка, многофункциональный комплекс, уличная мебель и камеры видеонаблюдения. По периметру парка будут обустроены места для парковки.

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