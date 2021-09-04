Завершается обустройство парка по улице Сармизеджетуса

Завершается обустройство парка по улице Сармизеджетуса

Работы по восстановлению парка, расположенного в секторе Ботаника на пересечении улицы Сармизеджетуса и бульвара Куза-Водэ, находятся на последней стометровке” Об этом на своей странице в соцсети написал генеральный примар Ион Чебан.

– На пешеходных аллеях уложена тротуарная плитка и в настоящее время завершается обустройство сцены. Также ведутся работы по установке системы полива и обустройству зелёных зон, – сказал Чебан.

Кроме того, на территории парка будет установлена детская площадка, многофункциональный комплекс, уличная мебель и камеры видеонаблюдения. По периметру парка будут обустроены места для парковки.

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