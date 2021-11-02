Завербовали парня и девушку для занятия проституцией: двум сутенёршам “светит” до 20 лет тюрьмы (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали двух 20-летних девушек из Флорешт и Сынжерей, подозреваемых в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

По данным пресс-службы Генинспектората полиции, подозреваемые завербовали 16-летнюю девушку и 19-летнего парня и заставили их заниматься проституцией. Они воспользовались тем, что жертвы относятся к социально уязвимым категориям – девушку воспитывает бабушка, а парень из детского дома, и с лёгкостью убедили их поселиться в квартире в Кишинёве. Затем под предлогом необходимости оплаты аренды квартиры и покупки продуктов питания подозреваемые заставили девушку и парня заниматься проституцией.

Объявления об оказании интимных услуг девушки публиковали на различных Интернет-площадках. У клиентов просили от 500 до 1500 леев. В течение дня жертвы “обслуживали” от 5 до 8 человек. Подозреваемые забирали всю прибыль себе, а несовершеннолетней и парню выделяли деньги только на питание.

В результате следственных мероприятий подозреваемые были задержаны. Пострадавших доставили в Центр размещения, один из них оказался ВИЧ-инфицированным.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Девушкам грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.

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