Завербовала подруг детства: сельчанку приговорили к 7 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию

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Суд вынес приговор жительнице Теленешт.

Согласно материалам уголовного дела, 31-летняя подсудимая, воспользовавшись тяжёлым финансовым положением двух односельчанок, уговорила подруг уехать в Москву на “заработки” – оказывать интим-услуги. Более месяца жертвы проживали на съёмной квартире и “обслуживали” по 5-7 мужчин в день.

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