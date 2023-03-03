Завербовала подруг детства: сельчанку приговорили к 7 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию

Завербовала подруг детства: сельчанку приговорили к 7 годам тюрьмы за сексуальную эксплуатацию

Суд вынес приговор жительнице Теленешт.

Согласно материалам уголовного дела, 31-летняя подсудимая, воспользовавшись тяжёлым финансовым положением двух односельчанок, уговорила подруг уехать в Москву на “заработки” – оказывать интим-услуги. Более месяца жертвы проживали на съёмной квартире и “обслуживали” по 5-7 мужчин в день.

Правоохранители задержали организаторшу схемы. Оргеевский суд приговорил женщину к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в женской колонии закрытого типа.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md