Заведения общепита в Кишинёве возвращаются к обычному режиму работы

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С завтрашнего дня разрешается деятельность заведений общественного питания на территории Кишинёва в обычном режиме. Такое решение приняла сегодня муниципальная чрезвычайная комиссия по общественному здоровью.

При этом все клиенты и сотрудники сектора HoReCa по-прежнему должны иметь при себе сертификат COVID-19 и строго соблюдать все меры профилактики SARS CoV-2.

Напомним, ранее примария Кишинёва применила 50%-ное освобождение от платы, установленной для коммерческих единиц или предоставления услуг в сфере HoReCa, на время действия “красного кода” из-за COVID-19.

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