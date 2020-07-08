Затопленные поля и уничтоженные дороги: дожди с градом нанесли ущерб в пяти районах страны

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Проливные дожди, прошедшие в последние дни, нанесли ощутимый ущерб в 21 населённом пункте 5 районов страны. Более 57 км дорог были уничтожены, а 59 домохозяйств затоплены. Такие данные предоставил министр внутренних дел Павел Войку на сегодняшнем заседании правительства.

По данным главы МВД, в результате обильных осадков было затоплено 27 садов, 3 колодца и один магазин. Кроме того, град и ветер уничтожил 120 гектаров садов, 23 гектара виноградников и 20 гектаров кукурузы, передаёт moldpres.md.

Информацию о последствиях дождей предоставил и министр сельского хозяйства Ион Пержу. По его словам, град уничтожил 2 500 га сельскохозяйственной земли в Штефан-Водском и Каушанском районах. Урожай на некоторых земельных участках был уничтожен на 90%. Ион Пержу отметил, что эти поля не были защищены противоградовой системой.

Премьер-министр Ион Кику назвал ситуацию в сельском хозяйстве драматичной. Он отметил необходимость пополнить резервный фонд и ратифицировать госбюджет, чтобы выделить средства на поддержку сельского хозяйства.

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