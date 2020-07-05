Затопленные подвалы домов и заблокированные машины: в ГИЧС рассказали о последствиях утреннего ливня

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Прошедший этим утром дождь нанес ущерб многим населенным пунктам Яловенского, Новоаненского и Хынчештского района, а также муниципию Кишинев. Вмешательство спасателей понадобилось по многим адресам.

В частности, сотрудники ГИЧС выкачали воду из подвала жилого дома по адресу Тудор Владимиреску, 23 в Дурлештах. Спасатели пришли на помощь и жителям городка Кодру – там вода затопила подвалы трех домов на улице Сфынтул Николае. В самой столице оказались затопленными подвалы домов на Зелинского, 5/6 и Каля Ешилор 1А. А на улице Варницкой из-за дождя был заблокирован грузовик.

Воду из подвалов домов выкачали также в селе Хорешты Яловенского района и в Гратиештах муниципия Кишинев. Обильные осадки прошли и в Хынчештах, Комрате и Новых Аненах. Комиссиям по чрезвычайным ситуациям предстоит оценить нанесенный урон.

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