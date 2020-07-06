Затопленные подвалы домов и размытые дороги: в Молдове подсчитывают ущерб после проливных дождей (ФОТО)

Затопленные подвалы домов и размытые дороги: в Молдове подсчитывают ущерб после проливных дождей (ФОТО)

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям ликвидировали последствия проливных дождей, прошедших в центре и на юге страны. Помощь спасателей понадобилась в Хынчештском, Яловенском, Криулянском, Леовском, Чадыр-Лунгском районах, а также в муниципии Кишинёв. 

По данным пресс-службы ведомства, спасатели выкачали воду из подвалов жилых домов населённых пунктов Хорешть, Зымбрень и Милештий Мичь Яловенского района. Помощь сотрудников ГИЧС также понадобилась в селах Избиште и Оницкань Криулянского района, где затопило 8 домохозяйств.

В Хынчештах и Леова спасатели очистили колоды от ила, а также выкачали воду из ряда дворов. Минимум 5 спецопераций провели в Гагаузии, где из-за осадков были затоплены подвалы и дворы, в том числе подвал Дома культуры в Комрате.

В столице сотрудники ГИЧС выкачали воду из подвалов девяти жилых домов, расположенных на улицах Каля Ешилор, Георге Асаки, Мунчешть, Костюжень, Зелинского, а также в пригородах Кодру и Дурлешты.

Кроме того, дожди размыли участки местных дорог в населённых пунктах Буцень, Негря и София Хынчештского района. Ущерб был зарегистрирован также в селах Молешть, Ханска и Чигэрлень Яловенского района.

Комиссии по чрезвычайным ситуациям оценивают нанесённый стихией ущерб.

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