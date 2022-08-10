Затопленные подвалы домов и поваленные деревья: в ГИЧС рассказали о последствиях вчерашнего ливня

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям устраняют последствия вчерашней стихии в столице. В частности, спасатели расчищают дороги от упавших деревьев и веток, а также откачивают воду из подвалов домов.

По данным пресс-службы ГИЧС, в жилом доме по адресу Язулуй, 2/4 спасатели откачали воду из подвала. Помощь сотрудников инспектората также понадобилась в Гратиештах, где ветка упала на газопровод по улице Б. П. Хаждеу. На улице Киевской спасатели убрали упавшее на машину дерево. Очистка дорог от деревьев и веток проводилась на столичных улицах: М. Басараб, М. Садовяну и Б. Воевод.

Ливень и шквалистый ветер нанесли ущерб не только в столице, но и в Комрате. Так, спасатели убрали дерево, упавшее на газопровод на улице Кирова в Комрате.

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