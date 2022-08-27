“Зато у нас есть свобода и достоинство!”: Санду ответила недовольным подорожаниями людям

“Зато у нас есть свобода и достоинство!”: Санду ответила недовольным подорожаниями людям

Президент выразила уверенность в том, что страна преодолеет все кризисы, так как у нас есть главное – свобода, которая делает нас сильнее. Об этом Майя Санду заявила, выступая на церемонии открытия празднования Дня независимости. 

– Люди спрашивают: зачем нам свобода и демократия, если цены растут, а жить всё тяжелее? Уверенно отвечаю: наша свобода делает нас сильнее, она даёт нам голос и достоинство. Мы не боимся и живём, руководствуясь собственными интересами, а не под чью-то диктовку, – сказала она. 

Глава государства также ответила, когда жители Молдовы смогут зарабатывать больше.

– Чтобы люди смогли зарабатывать больше, страна должна быть сильной и демократичной, – подчеркнула Майя Санду. 

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