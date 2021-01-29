“Зато она хороший человек”: как Санду оправдывает фальшивый диплом своей советницы

“Зато она хороший человек”: как Санду оправдывает фальшивый диплом своей советницы

Детей заставляла проходить через металлодетекторы и сдавать экзамены под камерами, а свою советницу с фальшивым дипломом оправдывает. Речь идёт о Майе Санду, которая не видит проблемы в том, что Алла Немеренко получила диплом о присвоении мастерской степени незаконно. Несмотря на то, что Немеренко сама это признала на своей странице в соцсети, Санду считает, что это “грязная кампания”.  

– Госпожа Немеренко – компетентный, трудолюбивый человек. Думаю, все, кто следят за её деятельностью, видят, что она честная, что она заслужила все дипломы и все функции, которые у неё были. Это кампания, запущенная политическими оппонентами, которые хотят дискредитировать мою команду, – сказала Санду, пишет ntv.md. 

Ранее мы писали, что Министерство образования подтвердило факт незаконности получения диплома Аллой Немеренко.

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