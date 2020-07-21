Засыпало песком в карьере: в Штефан-Водэ погиб мужчина

Засыпало песком в карьере: в Штефан-Водэ погиб мужчина

Житель Штефан-Водэ скончался после того, как его засыпало песком. Трагедия произошла на территории карьера в селе Талмаза Штефан-Водского района. 

Согласно предварительным данным, речь идёт о 41-летнем мужчине. Вместе с сыном и односельчанином он намеревался загрузить прицеп песком, однако внезапно груз обвалился на мужчину. На место ЧП прибыла бригада врачей. К сожалению, пациент скончался по дороге в больницу, передаёт deschide.md.

Все обстоятельства трагедии выясняются.

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