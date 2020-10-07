“Засветился” на камеру: в столице поймали велосипедного вора (ВИДЕО)

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Правоохранители задержали 15-летнего жителя столицы, укравшего два велосипеда. В ходе разбирательства выяснилось, что несовершеннолетний ранее уже привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.

Житель дома на Хынчештском шоссе обратился в полицию 26 сентября. Мужчина сообщил, что у него украли два велосипеда, общая стоимость которых составляет 19 тысяч леев. По данным полиции, преступник под покровом ночи зашёл во двор, воспользовавшись свободным доступом, и забрал чужое имущество. Момент кражи попал на камеру видеонаблюдения.

В результате следственных мероприятий вор был идентифицирован и задержан. Во время допроса он признал свою вину. Велосипеды были возвращены законному владельцу.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Виновному грозит штраф в размере до 67 500 леев, исправительные работы на срок от 180 до 240 часов или до 4 лет лишения свободы.

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