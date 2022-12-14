Засуха в Молдове уничтожила порядка 60% посевов кукурузы

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Засуха в уходящем году больнее всего ударила по производству зерновых. Среди наиболее пострадавших – посевы кукурузы: непогода уничтожила порядка 60% культуры. Меньше досталось пшенице. Урожай в 2022-ом оказался на 24% ниже прошлогодних показателей. Выводы содержатся в исследовании, проведённом Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

Согласно заключению международных экспертов, сильнейшая засуха прошлого лета, энергокризис, а также война на Украине серьёзно отразились на главной отрасли республики – сельском хозяйстве. Специалисты предложили и возможные решения. Среди них – срочное вмешательство в краткосрочной перспективе и меры по адаптации к изменению климата, сообщает NTV Moldova.

Группа экспертов Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций прибыла в нашу страну по приглашению правительства для оценки ситуации в аграрном секторе. Согласно отчёту миссии ФАО, в течение 2021-2022 годов сельскохозяйственный сектор Молдовы пострадал от многих потрясений. Речь идёт о сильной засухе, рекордных ценах на ресурсы и топливо, а также о потере доступа к рынкам Российской Федерации, Белоруссии и Украины. Мировое производство зерна в этом году прогнозируется на уровне 1 млн 760 тыс. тонн – это ниже среднего показателя за последние пять лет.

– Производство значительно сократилось, примерно на 43 процента по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Что касается кукурузы, то урожай упал на целых 60 процентов. Мы также увидели снижение производства подсолнечника, на что повлияло сокращение урожая на 26 процентов по сравнению с последними пятью годами, а также производства ржи, – заявил представитель ФАО в Молдове Раймунд Йеле.

Эксперты ФАО рекомендуют молдавским властям применить комплекс экстренных мер по поддержке сельскохозяйственного сектора как минимум до следующего урожая 2023 года. В частности, иностранные специалисты ссылаются на поддержку мелких производителей, учитывая их существенный вклад в продовольственную безопасность на национальном уровне, особенно в животноводстве. В то же время представители ФАО упомянули ещё один сектор, пострадавший от засухи, – кормовой, которого будет не хватать до нового сельскохозяйственного сезона. В этих условиях организация намерена оказывать поддержку фермерам, занимающимся разведением животных.

– В нашем распоряжении – 3,3 млн долларов благодаря австрийскому агентству и благодаря Японии. Средства мы используем для пожертвований и закупки корма для животных совместно с ЮНЕП. Также мы пытаемся найти больше средств для поддержки данного сектора, – отметил представитель ФАО в Молдове.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО) предупреждает, что нехватка осадков и влаги в нижних слоях почвы может подвергнуть сельскохозяйственную отрасль в грядущем сезоне тяжелым испытаниям. В этом контексте министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля заявил, что в приоритете властей – развитие ирригационных систем.

– Мы создадим программы поддержки за счёт установки ирригационных систем, что поможет справиться с изменениями климата. Буквально вчера у нас состоялась встреча с представителями Всемирного банка, мы говорили о трёх крупных оросительных системах, которые будут восстановлены за счёт государства. Речь идёт о населённых пунктах Бричаны, Штефан-Водэ, Етулия и Александру Иоан Куза. Минимальные инвестиции составят 25 миллионов долларов. Речь идёт о французском агентстве, которое, мы надеемся, примет решение и вложит 44 миллиона долларов, – сказал Владимир Боля.

ФАО является стратегическим партнёром по развитию сельскохозяйственных и продовольственных систем в РМ. В течение последних пяти лет организация оказывала помощь путём реализации Рамочной программы по стране (2016-2022 гг.), уделяя особое внимание повышению конкурентоспособности агропродовольственного сектора, поощрению устойчивого сельского хозяйства и развитию сельских районов, а также повышению потенциала устойчивого управления природными ресурсами и управления рисками стихийных бедствий. В настоящее время разрабатывается новая программа сотрудничества на 2023–2027 гг. С марта 2022 года ФАО проводит в Республике Молдова экстренную программу с общим бюджетом почти 3 млн долларов США, из которых 500 000 долларов — это собственные средства организации, а остальное – вклады других спонсоров.

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