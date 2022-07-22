Засуха усугубляется: в Комрате перестали бить родники

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Из-за затяжной засухи в Гагаузии высыхают малые реки и пересыхают родники.

Так, уже на протяжении недели вода не поступает в родник, расположенный у северного въезда в Комрат. Это место пользуется большой популярностью у проезжающих мимо водителей, которым была по вкусу вода из родника. Отсюда же пополняли запасы питьевой воды и многие комратчане.

Высох родник и у южного выезда из Комрата, передаёт gagauzinfo.md.

Напомним, в Молдове действует “жёлтый код” гидрологической засухи.

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