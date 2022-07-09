Засуха ставит под угрозу урожай мёда

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Урожай мёда в этом году пострадает из-за отсутствия осадков летом. Об этом сообщил председатель Национальной ассоциации пчеловодов Ион Максим, уточнив, что, хотя сбор акациевого мёда был хорошим, липового мёда пчеловоды собрали очень мало.

– Начался сбор подсолнечного мёда, но и в этом плане ситуация безрадостна. У нас гречишный мед есть только в Приднестровье, но тоже в очень небольших количествах. При этом могут возникнуть огромные проблемы в вопросе зимовки пчелиных семей, поскольку пчеловодам понадобится сделать очень большие инвестиции в дополнительное питание пчёл, которое понадобится им в холодное время года, – подчеркнул председатель ассоциации.

Ион Максим не смог уточнить, насколько сократится количество собранного мёда в этом году, но сообщил, что пчеловоды окажутся в ситуации 2020 года, который также выдался засушливым. Он считает, что государству придется выделить пчеловодам прямые субсидии, передает ipn.md.

По словам пчеловода из Яловенского района Ион Калдаре, в отсутствие осадков урожай мёда может сократиться на 50% по сравнению с прошлым годом, что, вероятно, повлечёт за собой повышение цены реализуемого мёда.

В 2021 году в Республике Молдова было произведено более 5000 тонн мёда. За последние годы самый богатый урожай мёда зарегистрирован в 2017 году, когда было произведено около 7 тысяч тонн. В Республике Молдова насчитывается почти 7 тысяч пчеловодов.

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