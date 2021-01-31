Заступился за “даму сердца”: мужчина в пылу ссоры ранил приятеля

0

Алкогольное застолье для троих жителей Днестровска закончилось плачевно. Двое мужчин и женщина коротали вечер за распитием спиртных напитков.

50-летний мужчина ушёл в другую комнату спать. Его сожительница с приятелем продолжили пить. В какой-то момент гость стал приставать к женщине. На её крики о помощи прибежал хозяин жилья. Между мужчинами завязалась драка, пишет mvdpmr.org.

Схватив нож со стола, 43-летний гость стал угрожать сопернику. Тот выхватил острый предмет из рук оппонента и нанёс ему удар в грудь.

Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением грудной клетки. В неприятных последствиях ссоры разбираются правоохранители.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.