Заступились за женщину: двое мужчин получили ножевые ранения во время драки на Чеканах

Заступились за женщину: двое мужчин получили ножевые ранения во время драки на Чеканах

Инцидент произошёл накануне во дворе жилого дома на улице Игорь Виеру. 

По данным полиции, двое мужчин в возрасте 52 и 57 лет заступились за 32-летнюю женщину, которую избивал муж. Они услышали крики о помощи и пытались остановить злоумышленника. Однако мужчина вытащил нож и нанёс заступникам ранения, передаёт deschide.md.

На место происшествия прибыла оперативная группа. 29-летнего дебошира задержали и поместили под арест на 72 часа. На его имя было возбуждено уголовное дело. Женщину и её заступников госпитализировали.

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