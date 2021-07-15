Заступились за даму: мужчина получил открытый перелом челюсти в результате драки

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Инцидент произошёл накануне в Тирасполе.

По улице Юности прогуливались горожане – женщина и двое мужчин. Шедший мимо прохожий отпустил в адрес представительницы прекрасного пола несколько оскорбительных реплик. Приятели вступились за свою спутницу. Между мужчинами завязалась потасовка. В итоге у 42-летнего зачинщика конфликта – открытый перелом нижней челюсти со смещением отломков, у остальных – ушибы и ссадины, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью проводится разбирательство. Выясняется степень вины каждого из участников инцидента. Все четверо ведут асоциальный образ жизни, злоупотребляют алкоголем.

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