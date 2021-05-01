Застрял на дереве: спасатели пришли на помощь ребёнку (ВИДЕО)

Застрял на дереве: спасатели пришли на помощь ребёнку (ВИДЕО)
Инцидент произошёл в селе Большой Молокиш. Во время игры 8-летний мальчик залез на верхушку дерева, застрял ногой в ветках и спуститься сам не смог. 

Подобраться к нему у родителей не получилось. Они обратились за помощью к сотрудникам аварийно-спасательного подразделения. Рыбницкие спасатели по штурмовой лестнице поднялись к ребёнку, застраховали его верёвкой и на руках спустили на землю.

Мальчик отделался испугом.


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