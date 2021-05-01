Застрял на дереве: спасатели пришли на помощь ребёнку (ВИДЕО)

0

Инцидент произошёл в селе Большой Молокиш. Во время игры 8-летний мальчик залез на верхушку дерева, застрял ногой в ветках и спуститься сам не смог.

Подобраться к нему у родителей не получилось. Они обратились за помощью к сотрудникам аварийно-спасательного подразделения. Рыбницкие спасатели по штурмовой лестнице поднялись к ребёнку, застраховали его верёвкой и на руках спустили на землю.

Мальчик отделался испугом.





Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.