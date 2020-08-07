Застрелил жену в порыве ревности: жителю столицы грозит вплоть до пожизненного

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70-летний мужчина окажется на скамье подсудимых по обвинению в умышленном убийстве 47-летней жены. В столичной прокуратуре завершили уголовное расследование и направили дело в суд.

Согласно имеющимся данным, убийство произошло вечером 2 апреля в доме семейной пары. После ужина женщина вышла во двор. Муж пошёл её искать и застал за перепиской в социальных сетях с другим мужчиной. В порыве ревности подсудимый взял оружие и выстрелил в грудь своей жене. Женщина скончалась на месте.

Задержанный признался в содеянном. Ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненное заключение.

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