Застолье закончилось убийством: задержаны двое подозреваемых

0

В Яловенах задержали двух мужчин, подозреваемых в убийстве.

Минувшей ночью в полицию поступило сообщение о совершении убийства в селе Пухой. На место прибыла оперативная группа.

Было установлено, что двое мужчин в возрасте 32 и 38 лет отправились к 50-летнему односельчанину в гости. Вместе они употребляли спиртные напитки, в какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. В результате хозяину дома нанесли несколько ударов ножом. Пострадавший скончался на месте.

Подозреваемых задержали. Они находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчинам грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.