Застолье закончилось трагедией: мужчина убил собутыльника

Застолье закончилось трагедией: мужчина убил собутыльника

Инцидент произошёл минувшим вечером в селе Збероая Ниспоренского района. 

По данным полиции, мужчины 24 и 60 лет употребляли спиртные напитки. Между ними вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Младший нанёс старшему собутыльнику множественные удары в область головы, в результате чего последний скончался до приезда скорой помощи, передаёт deschide.md.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали на 72 часа.

Обстоятельства выясняются.

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