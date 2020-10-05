Застолье закончилось поножовщиной: пострадавший в больнице

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Инцидент произошёл в воскресенье вечером в селе Чобручи. Двое мужчин и одна женщина распивали спиртные напитки на территории сельхозфермы, где они работают.

В ходе застолья между 45-летними односельчанами произошла ссора на почве ревности. Один из мужчин схватил нож и нанёс сопернику удар в грудную клетку. “Скорую” вызвал хозяин фермы, который оказался свидетелем конфликта, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Потерпевший с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки и повреждением лёгкого был доставлен в больницу. С места происшествия был изъят нож.

Подозреваемый сознался в содеянном. Ведётся следствие.

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