Застолье закончилось поножовщиной: пострадавший в больнице

Застолье закончилось поножовщиной: пострадавший в больнице

Инцидент произошёл в воскресенье вечером в селе Чобручи. Двое мужчин и одна женщина распивали спиртные напитки на территории сельхозфермы, где они работают. 

В ходе застолья между 45-летними односельчанами произошла ссора на почве ревности. Один из мужчин схватил нож и нанёс сопернику удар в грудную клетку. “Скорую” вызвал хозяин фермы, который оказался свидетелем конфликта, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Потерпевший с проникающим колото-резанным ранением грудной клетки и повреждением лёгкого был доставлен в больницу. С места происшествия был изъят нож.

Подозреваемый сознался в содеянном. Ведётся следствие.

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