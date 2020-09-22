Застолье в столице закончилось поножовщиной

Застолье в столице закончилось поножовщиной

27-летний мужчина был госпитализирован с ножевыми ранами. Инцидент произошёл накануне в столичном секторе Рышкановка.

Экипаж карабинеров прибыл по вызову в жилой дом, расположенный на Московском проспекте. На одном из этажей правоохранители обнаружили находившегося в сознании окровавленного мужчину, пишет unimedia.info.

Пострадавший сообщил, что распивал спиртное с двумя соседями. В результате возникшего между ними конфликта он получил четыре удара ножом.

Пострадавшего увезли на “скорой”. Нападавших – 51-летнего мужчину и 35-летнюю женщину – обнаружили в квартире несколькими этажами выше. Оба были доставлены в инспекторат полиции Рышкановки для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

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