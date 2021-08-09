Застолье с трагическим концом: жителя столицы забил до смерти собутыльник

Застолье с трагическим концом: жителя столицы забил до смерти собутыльник

Трагедия произошла вчера вечером в столичной квартире на Телецентре. Там был обнаружен труп 46-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, двое приятелей распивали алкоголь с хозяином квартиры. Между последним и одним из гостей возник конфликт, переросший в драку. Приглашённый знакомый сильно избил владельца жилья, пишет deschide.md.

Подозреваемые задержаны, все обстоятельства случившегося выясняются.

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